قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الأداء الحكومي المصري بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي سيتغير كثيرا، كما أنّ ما تكلفته مصر من أموال من أجل ذلك سيحقق نقلة نوعية، خاصة أنّنا بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

وأضاف السيسي خلال حديثه بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة: "معندناش وقت نضيعه لتناحر وتضييع مزيد من الفرص، العالم يقفز للأمام، ولو مكناش هنتحرك علشان نلحق بالركب ده هيزداد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.