تبدأ الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي من المواطنين وفقًا لما يتم الاتفاق عليه من قِبل المتعاقد، من حيث اختيار نظام السداد سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو سنوي.

وعن نظام السداد الشهري يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بطريقة شهرية بشرط تفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وفي حالة عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

أما نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

وتستعرض "الوطن" مواعيد استحقاق دفع الفواتير خلال العام على النحو التالي:

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف يناير وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكان أحد ممثلي خدمة العملاء أوضح أنّ غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك، وذلك بداية من منتصف الشهر، "بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها"، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

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