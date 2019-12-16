وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للإعلاميين والمثقفين والمفكرين والناشطين، قال فيها: "شوفوا الدنيا بتعمل إيه وبتتحرك لقدام ازاي، وإحنا هنا بنضيع وقتنا وجهدنا ومواردنا وبلادنا في إيه؟".

وأضاف السيسي خلال حديثه بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة: "بربط بين الموضوعات وبين أهدافنا، وخصوصا إن الدول المتقدمة معندهاش التحديات دي، وثورة المعلومات اللي حصلت كانت تأثيرها إيجابي في الدول المتقدمة، لكن بالنسبة لينا كان العكس لأننا مكناش مستعدين ليه ونتائجه كانت صعبة".

وتابع الرئيس: "العلماء عقول باهرة ورائعة، والسياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومي لصالحهم، حتى قوانين الذكاء الاصطناعي تفرض لخدمة الأمن القومي للعظيم، أما المتأخر والضعيف يخلي باله".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.