قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه يجب الاستعداد جيدا لثورة الذكاء الاصطناعي القادمة، لأنّها قادمة لا محال، لذلك وجب الاستعداد للاستفادة منها، بدلا من أن تؤثر علينا سلبا.

وأضاف السيسي خلال حديثه بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة: "القيم التي يتحدث عنها العلماء أثناء التجارب الصناعية للوصول للمنتج النهائي، يجب أن يعرفوا أنّ المنتج النهائي سيخضع دائما لقرار القيادة السياسية للاستفادة بها لصالح بلادهم".

وتابع السيسي: "المليارات التي تم إنفاقها على التعليم والأبحاث تأتي لخدمة مصالح الدول التي تنتج هذه العلوم والتكنولوجيا أولا، ثم يستفيد البقية حسب قدرته على الاستيعاب، فالقوانين والمبادئ خاضعة لمصالح الأمن القومي ورؤى القيادات السياسية العليا للدول".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.