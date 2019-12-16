كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنَّ 80% من القوى العاملة في أفريقيا في القطاع غير الرسمي والذي يعاني من ضعف رقابة الدولة، وبالتالي هو قطاع لا يحكمه آليات العمل اللائق الذي يستهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في جلسة "التنمية المستدامة في أفريقيا"، أنَّ القارة الأفريقية تعاني من ضعف البيانات الرسمية التي تعتمد عليها، لأن البيانات والإحصاءات أساس التخطيط والتنمية السليمة، فالقارة تعتمد فقط على 37% من بياناتها، وباقي البيانات تعتمد عليها من مصادر دولية.

وتابعت أن النزاعات التي تعاني منها أفريقيا تؤثر بشكل كبير على التنمية بها، لافتة إلى أنَّ معظم التقديرات أكدت أنَّ الخسارة التي خسرها العالم على مدار السنوات الماضية تقدر بـ14.1 ترليون دولار، مبينة أنَّ نصيب القارة الأفريقية من هذه الخسارة 2.5 ترليون دولار بسبب هذه النزاعات، كما أن بعض المؤسسات الدولية أكدت أن الدول التي تعاني رمن النزعات تخسر سنويا من 2-8% من الناتج القومي الإجمالي لها.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.