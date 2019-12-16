قالت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية للاتحاد الأفريقي إنّ الاتحاد الأفريقي لديه آلية للحد من المخاطر فيما يخص البنية التحتية، موضحة أنّ قارة أفريقيا هي الأقل في العالم من حيث مخاطر البنية التحتية.

وأضافت أبوزيد خلال كلمتها في جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، أنّه تم وضع آلية لتجهيز المشروعات لتكون جاهزة للاستثمار، وتم عمل برنامج لتطوير البنية التحتية بتصور أفريقي واضح، فضلا عن تشجيع طرح المشروعات للتمويل، وجار خلق سوق أفريقية للطاقة، إضافة إلى الحرص على كفاءة الطاقة.

وتابعت أنّ أفريقيا لديها فرصة رائعة للتحول الرقمي لن تتكرر، وستسمح للقفز للأمام بشكل رائع، إضافة للمشروعات التي ينفذها الشباب الأفريقي لتوفير الطاقة وتطبيقات إلكترونية للزراعة، وتطبيقات نقل الأمصال والقارة الأفريقية، لافتة إلى أنّ القارة الأفريقية نجحت في القضاء على فيروس إيبولا، ومكتشف المصل كان طبيبا من الكونغو.

وشددت أبوزيد على أنّ القارة بها انتصارات عظيمة، فليس لدينا حروب في أفريقيا أو نزاعات بين الدول، فقط لدينا إرهاب، وآخر نزاع كان بين إريتريا وإثيوبيا وتم حله، متابعة: "عازمون على التقدم واستخدام التكنولوجيا المتاحة بالعالم، فمن غير المنصف تصدير المشكلات فقط".

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.