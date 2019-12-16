تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا شابا في مشاجرة لـ12 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب بطلق خرطوش في منطقة الساحل، وذلك أثناء مشاجرة نشبت بينهم، لجلسة 12 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم "مؤمن ك" و"محمود" و"مصطفى"، اتهامات قتل المجنى عليه "عبدالرحيم م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدو العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواة، كزلك"، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثاني بتوجيه عدة ضربات له في أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضاً، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري من "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.