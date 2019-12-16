قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنّه يجب أن يكون لدينا إدراك في كل خطط التنمية بالتحديات التي تواجهنا لتحقيقها، لهذا وضعت القارة خطة عمل مشترك لتحقيق التنمية المستدامة في 2063.

وأضافت السعيد خلال كلمتها فى جلسة "التنمية المستدامة في أفريقيا" في فعاليات منتدى شباب العالم: "يجب أن نعمل على زيادة التجارة البينية في أفريقيا، التجارة لا تتجاوز 15% بالنسبة للقارة ككل، بينما في أوروبا تجدها 67%، وفي آسيا 58%".

وتابعت وزيرة التخطيط أنّ التقارير الدولية تحدّثت عن زيادة نسبية لاستثمارات فى القارة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، تتراوح بين 3-4 % فقط من الاستثمارات الأجنبية، في حين أنّ الاستثمار الأجنبي في الدول الآسيوية يصل إلى 42%، موضحة: "هذه الأرقام ضعيفة جدا بالنسبة لحجم الفرص الموجودة في القارة الأفريقية".

وأكدت السعيد أنّ المشروعات الموجودة على أجندة التنمية المستدامة في القارة الافريقية التي ستغير القارة، بينها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ في مايو الماضي، ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في عملية سلاسل القيمة المضافة، وأن تستفيد أفريقيا من خيرات منتجاتها وتصديرها كمنتج نهائي للخارج، ما يؤدي إلى انخفاض التعريفية الجمركية بأفريقيا.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ مشروع إنشاء الشبكة المتكاملة للقطار فائق السرعة، ومبادرة "إسكات البنادق" التي أطلقت مؤخرا وننتظر أن نشاهد نتائجها في 2020، بين أهم المبادرات التي أطلقت في أفريقيا، وهناك أيضا مشروع الجامعة الافتراضية الذي بدأ ونحتاج لأن نرى خطوات كثيرة متعلقة به في الفترات المقبلة، وهناك أيضا مشروع طريق "كيب تاون" وهو من أهم الطرق التي انتهت مصر من الجزء الخاص بها، ونأمل في استكماله، لأنه يعتبر فرصة كبير لتقليل عملية انتقال البضائع من شهور إلى أيام.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.