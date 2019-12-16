أعلنت شركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن عدد مستخدمي تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" حتى الآن 28 ألفا و61 مشتركا، لافتة إلى أن التطبيق يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100%، لتجنب الأخطاء التي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد.

أشارت الشركة إلى أن التطبيق يقضي على كل طرق التلاعب في تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، وإنما يلتقط الصورة مباشرة.

وقالت الشركة إنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831، و تقوم شركة "شعاع" بالرد على المشترك على الفور من خلال خدمة "واتساب".

وأطلقت الشركة، الخدمة الجديدة، الشهر الماضي، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" الذي يتيح للمشترك إمكانية إرسال قراءة العداد بنفسه من خلال التقاط صوره.