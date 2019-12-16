استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الاثنين، لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وكان في استقبالهما أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم.

وقال "محيي الدين" إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن اللاعب البرازيلي أبدى انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.

وأشار مدير عام آثار الهرم، إلى أن اللاعب الذي يلعب حاليا لفريق ساوباولو البرازيلي، وزوجته، حرصا على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.