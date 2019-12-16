قال محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام في مجلس النواب إنّ وكالة رويترز اعتادت الهجوم على مصر بدافع جرنا إلى اشتباك، ونست أنّ مصر دولة كبرى ولا تلتفت إلى الصغائر طالما بنيت على اكاذيب وافتراءات.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أنّ التقارير التي تتشدق بها الوكالة الإخبارية "رويترز" عن الشأن المصري مبنية على معلومات غير دقيقة، لا سيما في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع، لافتا إلى أنّ "رويترز تناست مهنيتها وأصبحت مأجورة لتبث سموم الجماعة الإرهابية الإخوان، بهدف تكدير الأمن والسلم داخل مصر".

وشدد شعبان على أنّ الشعب المصري هو الوقود الحقيقي للوطن، خرج ليدافع عن أرضه ضد الجماعة الإرهابية التي حاولت خطف مصر، وآزر وتحمل الشدائد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر لدعم الاقتصاد المصري، وبالتالي أنسب وسيلة للرد على الوكالة الإعلامية المأجورة هو تجاهلها".