نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة مع الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف محارب السرطان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشادت قرينة الرئيس في تعليقها الذي كتبته على الصورة، بكلمة زين خلال افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، واصفةً إياها بـ"الملهمة"، كما قدمت التحية لوالدة زين ووصفتها بـ"العظيمة"، وأعربت لها عن تقديرها كأم لما عانته خلال السنوات الماضية.

وكتبت السيدة الأولى: "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات، بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدّمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض، ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.