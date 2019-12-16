السيطرة على حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى الدفع بسيارات المطافىء، وإخماد نيران الحريق.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، برئاسة محمد صلاح، نائب رئيس مجلس المدينة، واللواء حازم الذهبي، حكمدار مديرية الأمن، والرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة الشرطة والسرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية بسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ما تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.