محافظ الشرقية يتفقد توسعة محطة معالجة فاقوس بتكلفة 35 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال توسعة محطة معالجة فاقوس بطاقة استيعابية 5 آلاف متر مكعب/ يوم بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، لربط محطات رفع قرى الديدامون، وغزالة عبدون، وميت العز، وجهينة القبلية، وجهينة البحرية، عليها وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء المدينة.

تجول المحافظ داخل المحطة للاطمئنان على سير العمل، مشدداً على الالتزام بالتوقيت المحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة فاقوس.

وأوضح "غراب" أنه جاري تنفيذ 12 مشروع في قطاع الصرف الصحي بمركز فاقوس، بتكلفة 2 مليار و12 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

شارك في الجولة اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، ووجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان.

"غراب" يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير العمل بوحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة بالمكان الجديد بمبنى الشروق المؤجر بمنطقة الكحاوشة بالصالحية القديمة، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد المركز القديم الصادر له قرار إزالة، جاء ذلك خلال زيارته للمركز وتفقده لأقسام المعمل، والصيدلية، وغرفة الكشف، وعيادة الأسنان.

ووجه المحافظ لمدير المركز بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المركز من أبناء القرية وحسن استقبال المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن المركز يقدم جميع خدمات الرعاية الأولية من تطعيمات، ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة، وخدمات طب الأسنان، والاستقبال والطوارئ، والفحوصات المعملية، والأشعة العادية، وتسجيل المواليد والوفيات، والتثقيف الصحي، والصحة الإنجابية، وعلاج غير القادرين، بجانب مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض.

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين، موجهاً رئيس مركز ومدينة فاقوس بفحصها وتلبيتها فورا.