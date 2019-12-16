تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مكتبة مصر العامة بمدينة فاقوس، والمقامة بتكلفه ترتقي إلى 20 مليون جنيه شاملة الإنشاء والتجهيزات، تمهيداً لإفتتاحها رسمياً وتشغيلها أمام المواطنين من أبناء المركز.

وأكد المحافظ أن المكتبة ستمثل منارة تثقيفية وتعليمية لأهالي المدينة، وتعمل على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة عبر إتاحة أوعية معلومات "الكتب، والمجلات، والمواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها" تواكب الاهتمام بالتعليم الذاتي، إضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن المشروع مقام بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة ومخصص له مساحة إجمالية 1300 متر ومنشأ على 650 متر منهم، ويتكون من بدروم يستخدم كجراج ودور أرضي يستخدم قاعة مناسبات وطابقين أول وثاني علوي، يؤسسا كمكتبة والسطح منشأ برجولة لكبار السن.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، ووجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعدد من نواب البرلمان، ورانيا حشيش، مدير مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.