استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وذلك في مقر إقامته في القاهرة.

ويأتي اللقاء لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية بحسب تصريحات أدلى بها سلامة.