قال محمود يوسف، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة للمقعدين، إنه استفاد كثيراً من خلال مشاركته فى منتدى شباب العالم، بنسخته الثالثة فى شرم الشيخ، خاصة فى ظل وجود خبرات وثقافات متنوعة. وأوضح يوسف أنه يحلم بدخول قائمة أفضل ١٠ لاعبين فى تنس الطاولة على مستوى العالم.

محمود يوسف: أقول لذوى الاحتياجات الخاصة لا تتوقفوا عن "العمل والمعافرة" لإثبات أنفسكم

وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يجب أن يبذلوا مزيداً من العمل لإثبات أنفسهم فى المجتمع والمشاركة على مستوى أوسع، مشيداً بطرح محور لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة فى منتدى شباب العالم، وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى فعاليات منتدى شباب العالم؟

- التنظيم هذا العام على أعلى مستوى، عدد المشاركين أكبر من العامين الماضيين وبالتالى هناك احتكاك أكبر مع ثقافات مختلفة وجنسيات متنوعة، هذا التنوع الكبير فى الحضور سمة مميزة جداً للمنتدى هذا العام، أيضاً أجندة الفعاليات جاءت متنوعة بين قضايا إقليمية وعالمية وفنون.

تخصيص محور فى المنتدى حول تمكين ذوى الإعاقة.. كيف رأيت ذلك؟

- الاهتمام بذوى الإعاقة أمر اعتدنا عليه من الرئيس السيسى على مدار السنوات الماضية التى أولى فيها اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة، وطرح هذا الموضوع فى منتدى شباب العالم أمر مفيد لنا ويعطينا دفعة للأمام ويؤكد حقوقنا ودورنا فى المجتمع.

أشكر إدارة المنتدى على التنظيم الرائع وتخصيص محور لتمكين ذوى الإعاقة.. وبلدنا سيتقدم بالشباب

ما أحلامك على المستوى الشخصى؟

- أحلم بأن أحقق ألقاباً وبطولات فى لعبة تنس الطاولة للقاعدين، أنا عندى حلم بأن أدخل قائمة أفضل ١٠ لاعبين فى اللعبة على مستوى العالم، وأن أكون بطلاً للعالم أيضاً، لأنه ليس هناك شىء ينقصنى، وأتمنى من الله عز وجل التوفيق فى تحقيق حلمى.

وفى رأيك.. ماذا تحتاج لتحقيق هذا الحلم، ما خطواتك نحو تحقيقه؟

- الخطوات هى مزيد من التدريب والتعب والاجتهاد، وأنا لدىّ الإمكانيات التى تمكننى من ذلك، لكن نحتاج إلى دعم، ولا أقصد هنا الدعم المادى للعبة فقط، ولكن أيضاً دعم معنوى ودعم إعلامى حتى يكون لدينا أكثر من بطل فى أكثر من لعبة.

ما رسالتك لمتحدى الإعاقة من منتدى الشباب؟

- بقول للشباب متحدى الإعاقة إننا يجب أن نشارك ونثبت وجودنا بصورة أكبر فى جميع المجالات، ولا نتوقف عن المشاركة والمعافرة من أجل تحقيق أنفسنا وتأكيد دورنا داخل المجتمع كعنصر فعال وكبير ومؤثر ولا يمكن تهميشه. ذوو الاحتياجات الخاصة عنصر مهم فى المجتمع، ولا ينقصهم شىء، وما يطالبون به هو حقهم، والعمل على تمكينهم أمر ضرورى، ليس لخدمتهم هم، ولكن لخدمة المجتمع فى الأساس الذى يجب أن يكون متكاملاً وقائماً بكل أبنائه.

وما الرسالة التى يمكن أن توجهها لشباب مصر عموماً من جميع الفئات؟

- أقول لهم علينا جميعاً أن نبذل مزيداً من العمل من أجل أنفسنا ومن أجل البلد أيضاً، وكى تصبح مصر فى مكان أفضل وتتقدم بنا جميعاً. يجب ألا يحبط أحد الشباب لأنه لم يوفق فى تحقيق حلمه، بل عليه المحاولة من جديد، وعدم التوقف أبداً، لأن اللحظة التى نخسر فيها هى التى نقرر أن نتوقف فيها عن المحاولة.

هل تشعر بأنك استفدت من حضورك المنتدى؟

- نعم، بالتأكيد استفدت كثيراً بالمشاركة فى هذا المحفل الكبير.