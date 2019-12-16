رحل المخرج ياسر زايد، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة، قضى فيه أيامه العشر الأخيرة.

ولد نجل السيناريست والكاتب الكبير الراحل محسن زايد، فى القاهرة عام 1971، بدأ مشواره مع الإخراج فى سنواته الأولى بعد التخرج، عمل كمخرج مساعد، لعدد من الأعمال الشهيرة، منها مسلسل ساكن قصادي.

بدايته مع الإخراج كانت عام 2005، بفيلم علمني الحب، بطولة مدحت صالح.

أما أشهر أعماله، فكان الجزء الأول من المسلسل الشهير، هبة رجل الغرب، الذى حقق نجاحا كبيرا مع الفنانة ايمي سمير غانم، ومسلسل الضاهر الذى يعرض حاليا عبر قناة الحياة، مع الفنان محمد فؤاد، وفيلم "فزاع" بطولة هشام إسماعيل.