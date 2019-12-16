قال الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم، إن تركيا تواطأت مع المجموعات الإرهابية فى سرقة وبيع النفط السورى، مؤكداً أن النظام التركى مساهم بشكل مباشر فى بيع النفط مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابى سابقاً، وبعدها مع تنظيم «داعش» الإرهابى، بحسب مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية.

وحول كيفية التعامل مع الوجود الأمريكى فى سوريا، شدد «الأسد» على أن أولوية بلاده فى التعامل مع الوجود الأمريكى غير الشرعى، هى ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يُضعف وجوده، وإقناع المجموعات السورية التى تعمل تحت السيطرة الأمريكية بالانضمام إلى جهود الدولة السورية فى تحرير كل الأراضى، مضيفاً: «وقتها لن يكون هناك بقاء لأى أمريكى فى سوريا».

الاحتلال التركى يختطف عشرات المدنيين من منازلهم

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء أمس، أن قوات الاحتلال التركى ومرتزقته من المجموعات الإرهابية واصلوا أعمالهم الإجرامية بحق الأهالى فى منطقة الجزيرة السورية، حيث شنت حملة اعتقالات وخطف بحق المدنيين فى ريف رأس العين بمحافظة الحسكة.

وأضافت أن مجموعات إرهابية تابعة لقوات الاحتلال التركى اقتحمت المنازل فى قريتى المدان ومبروكة بريف رأس العين واختطفت عشرات المدنيين.

وذكر مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم، أن قرابة 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا، من أراضى لبنان والأردن المجاورتين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربى السورى خلال الــ24 ساعة الأخيرة بعمليات تطهير أراضٍ فى قرية زمرين بريف درعا ومدينة دوما «فى ريف دمشق» من الألغام، على مساحة 3.1 هكتار.