أعلن الجيش الوطنى الليبى، استهداف مواقع الميليشيات المسلحة شرق الكلية الجوية، فى مدينة «مصراتة» غرب البلاد، مؤكداً، أن الغارات حققت كل أهدافها، وفق ما نقلت قناة «سكاى نيوز».

وأعلن المركز الإعلامى لعملية الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى، اليوم، إصابة وزير الداخلية فى حكومة الوفاق المدعومة بالميليشيات، فتحى باشاغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار فى مصراتة. وقال المركز الإعلامى للجيش الوطنى الليبى، إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال فى «مصراتة» على يد عناصر من الميليشيات المسلحة التى حمّلته المسئولية عن هزائمها أمام الجيش الليبى.

وقال رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة فى ليبيا من الأقاليم الثلاثة، مُعرباً عن رفضه التدخل الخارجى فى البلاد.

ودعا «صالح»، مساء أمس، سكان العاصمة «طرابلس» والدول الشقيقة، لدعم الجيش الليبى والوقوف بجانبه، مشيراً إلى أنه سيجرى صياغة دستور جديد لليبيا وستُجرى انتخابات عامة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى طالب فى رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بمذكرتى التفاهم الأمنية والبحرية بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.