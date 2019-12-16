قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مجموعة جديدة من ساحات المجابهة والمكافحة للإرهاب والتطرف في منتدى شباب العالم، في نسخته الجديدة.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يريد لفت النظر، إلى أن الأجهزة الأمنية في العالم محاربة الإرهاب: "تحدث في أكثر من جلسة بالمنتدى حول إشارات واضحة وصريحة تقول إنه يجب الاتحاد بين الدول كي يمكن محاصرة الإرهاب في طبعته الجديدة".

وتابع أن الرئيس السيسي تطرق في جلسة الذكاء الاصطناعي، إلى استحواذ الجماعات الإرهابية على منصات كثيرة من أجل بث الكراهية وترويج الأكاذيب على المستوى الدولي.

وشدد عكاشة، على ضرورة كشف الدول الداعمة للجماعات الإرهابية: "هذه التنظيمات لا تعمل لوحدها، ولا تستطيع إحداث اختراقات بإمكانياتها الذاتية وأن هناك إنفاق ضخم يجري ضخه من قبل دول بعينها من أجل تمدد هذه التنظيمات".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يفتح المجال أمام أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والتطرف في منتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.