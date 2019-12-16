قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم، إن المنظومة اليابانية، تتمتع بشكل مختلف من التعليم، بعلاقة متواصلة بشكل دائم، بين الأطفال والإدارة المدرسية والمدرسين: "فيه متعة وتقارب في التعامل".

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأطفال يجري تقسيمهم إلى مجموعات، يمثلها قائد ينظم العمل على الطلاب، بعيد تماما عن المدرسين، موضحًا أن الإدارات المدرسية اليابانية، تتمتع بوجود شمولية في الإدارة، ومدير المدرسة ماهو إلا فرد داخل المدرسة، مثله مثل الطالب والمدرس.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية، تسعى لبناء إنسان مصري مع تغيير التكوين الذهني المتواجد حاليا، وإقامة آخر لأنسان يسعى لتنمية العمل الجماعي بمختلف المجالات، وعدم اقتصار القرارت على شخص بعينه.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، تسعى لتطوير آداء كل المدارس، لتكون بها انضباط وتفاني في العمل، وتساعد على بناء جيل جديد من المصريين، وإعدادهم للمستقبل: "فيه توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء منظومة جديدة للمواد التعليمية لبناء المواطن المصري، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، ولكنها تعتمد على الفهم من خلال الأنشطة".