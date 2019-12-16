قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، أحد حضور جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، إن اللقاء اتسم بالشفافية وكل المراسلين الأجانب أُتيحت لهم الفرصة، كما تجاوب رئيس الجمهورية مع كل الأسئلة ولم يترك سؤالًا دون إجابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس السيسي كرر نفس حديثه بشأن قضية سد النهضة، وأن مصر تتبع سياسة قائمة على التفاهم والمشاركة والتنمية المشتركة مع جيرانها في دول حوض النيل: "وهذه المرة عبر بمرارة شديدة عن عدم ارتياحه للتصريحات التي صدرت من الجانب الإثيوبي والتي كانت تشير إلى شكل من أشكال التصعيد، وأكد أن كل موارد البلدين يجب أن تسخر للتنمية وخدمة أبناء الدولتين".

وتابع أنه تطرق إلى التدخلات التركية في ليبيا، وشدد على أن السودان وليبيا عمق استراتيجي لمصر، وأن القاهرة لن تتهاون أبدًا في مسألة التدخلات التي وصفها بالسلبية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طرح مفهومًا جديدًا ألا وهو التدخل الإيجابي، حيث تتدخل مصر إيجابيًا من أجل مساندة الجيش الوطني في ليبيا: "الجيوش الوطنية هي أعمدة الدول".

وحول المصالحة مع قطر، أكد الرئيس السيسي على تمسك مصر بالمطالب الـ13، وشدد على أن هناك قواعد لتحقيق العيش المشترك في المنطقة، كما عبر عن مرارة شديدة من بعض أنماط التناول الإعلامي ولم يسمِ وسيلة أو دولة باسمها، لكن من الواضح أنه كان يتحدث عن قناة الجزيرة والمنصات الإخوانية التي تبث من تركيا: "كل الجالسين في القاعة فهموا ذلك وقال نصًا إنها ليست وسائل إعلام، لكنها وسائل تآمر وتخريب، ودعا الإعلاميين المصريين إلى التمسك بالمعايير المهنية، معتبرًا أن الإعلام الجيد وسيلة من وسائل بناء الدول والحفاظ عليها".

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.