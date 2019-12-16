وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بكل المدن، ووضع خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة واستكمال أعمال التشجير والتجميل لظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأكد المحافظ لرؤساء المدن بالعمل على الارتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال نظافة وإزالة أي مخلفات أو عشوائية مع ضرورة النزول للمواطن في الشارع والاستماع لشكواهم وتلبية مطالبهم في إطار القانون والإمكانيات المتاحة تيسيرا عليهم.

ونفذ مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هاني يوسف، أعمال رفع كفاءة مدخل المدينة والارتقاء به حضارياً، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء نافورتين، وبدء التشجير لإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمدخل أمام ضيوف المدينة وزوارها.