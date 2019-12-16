من كلماته وألحانه.. أحمد سعد يطلق "اللي كانت حبيبتي"

أطلق المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة "اللي كانت حبيبتي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، وقدم الأغنية عبارة عن عزف على البيانو، مصاحب مع صوته.