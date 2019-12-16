أقدم عامل محارة، مقيم بقرية الطابية، التابعة لمركز كفرالدوار بالبحيرة، على ضرب شقيقته، تعاني من مرض نفسي، حتى لقيت مصرعها، ودفنها داخل حفرة بالمنزل وفر هارباً.

وكان مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد تقدم الأهالي ببلاغ يتهمون فيه "أحمد. م. ع"، عامل محارة، بقتل شقيقته، وتدعى"عزة"، 32 عاما، ربة منزل، تعاني من مرض نفسي، بالتعدي عليها بالضرب حتى سقطت جثة هامدة، ودفنها داخل المنزل بالقرية.

انتقل ضباط الشرطة وفريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، وأمرت النيابة باستخراج جثة المجنى عليها، وإيداعها مشرحة مستشفى كفرالدوار العام، وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط مرتكبها، والأداة المستخدمة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.