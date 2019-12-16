جاءت مشاركته الأولى بمنتدى شباب العالم، في العام الماضي، لتكسبه خبرات عديدة، وكانت دافعا له، لتكرار تجربته بالتقديم مرة أخرى، للتواجد في هذا الحدث الأهم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ومشاركة الآلاف من الشباب حول العالم.

الشاب المغربي حاتم أزناك، البالغ من العمر 25 عاما، كان أحد المتحدثين في نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تهدف للحديث عن منطقة المتوسط، والتحديات التي تواجهها، والتي شاركت بها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والدكتور زاهي حواس.

يروي "أزناك"، لـ"الوطن"، أنه كان يحلم بالحصول على فرصة الحديث في جلسات المنتدى، وتحدث في الجلسة عن الهوية، وحضارات دول منطقة المتوسط، بالإضافة إلى سبل التنمية بها، فضلا عن شرح النموذج المغربي، في الجلسة من أجل تقارب الثقافات بين شعوب المتوسط.

شعورا بالسعادة انتاب الشاب المغربي، أثناء حديثه بنموذج المحاكاة، منذ مشاركته في العام الماضي، كان يآمل أن يكون أحد المتحدثين بجلسات المنتدى، للتعبير عن أفكاره وآرائه أمام شباب العالم.

منتدى شباب العالم، فرصة كبيرة للشباب من كل دول العالم، للتعبير عن أفكارهم، والمشاركة في القضايا الدولية المهمة، واكتسابهم خبرات جديدة، كما سيكون استكمالا لنجاحات العام الماضي، حسب "أزناك".

شهدت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة، التي حرص الشاب على المشاركة للاستفادة منها، من بينها جلسات التحولات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.