قال أبجيت ناسكار، خبير هندي يعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي، إنه دعي للمشاركة في منتدى شباب العالم كمتحدث، وهو الأمر الذي تحمس له جدا، للمشاركة في هذا الحدث، واصفا المنتدى بالمبادرة، التي "لا تصدق"، لما لها من القدرة على إلهام عقول الشباب في العالم.

وتابع خبير الذكاء الاصطناعي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التطور والعلم الذي توصل له الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي، يعد إنجازا عظيما للبشرية، ما يجعل استخدامه وتطويره مسؤولية كبيرة على عاتقنا، من أجل الاستفادة منه لخدمة البشر، وحل المشكلات والصعوبات، التي تواجههم بشكل عام.

وأكد "ناسكار"، أن على العالم إيجاد معيارًا عالميًا للأخلاقيات، التي يجب أن تضاف إلى الذكاء الاصطناعي، معظما من المسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي، لخدمة العالم، ومحاولة التحسين منه.

وأوضح أبجيت ناسكار، الذي شارك في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟" خلال فعاليات منتدى شباب العالم، مع الروبوت صوفيا، أن الغرض من Sophia هو جعل الناس على دراية كافية، بفكرة كيفية خلق عالم به "بشر وآليين"، ولهذا اختراع صوفيا يبين كيفية تعايش العالم مع روبوتات على هيئة وبمعالجة بشرية، وهو ما أكدته صوفيا اليوم، على منصة شباب العالم، حيث قالت: إنها مصنوعة بدعم من المبدعين لها، كما أنها بهذا الدعم، تؤدي مهامها، بشكل جيد.

وكان ناسكار قال، إنّ الذكاء الاصطناعي، ليس لديه وعي كاف حتى الآن، وأنّ طبيعة التكنولوجيا قائمة على من يبرمجها، وأنّ أي مادة أخلاقية، جرى دمجها في البرمجيات هي سمة الذكاء الاصطناعي.

انطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.