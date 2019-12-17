لكل جريمة دوافع تسببت في ارتكابها، وبما إن جريمة القتل هي الأكثر بشاعة بين سائر الجرائم، فلابد وأن مرتكبها لديه دوافع قوية، ولكن الآونة الأخيرة شهدت بعض حوادث القتل، التي حركتها أسباب بسيطة تصل لحد "التافهة"، زهقت ضحيتها أرواح دون ذنب لا يغتفر، آخرها حدث في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

"بسبب صوت أغنية"، قُتل شاب سوداني الجنسية، على يد شقيقه الأكبر، داخل شقتهما بالدقي، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يقوم بتشغيل أغاني على هاتفه المحمول بصوت "عالي" وأثناء طلب المجني عليه من شقيقه أن يقوم بتهدئة صوت الأغاني، ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي، توجه المتهم لمطبخ الشقة، واستل سكينا وذبح شقيقه.

لم تكن "جريمة الأغاني" هي الأولى من نوعها التي تحدث لسبب غير مهم "تافه"، بل جاءت استكمالا لسلسلة من جرائم القتل الغريبة، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

خلاف "فيس بوك" يتسبب في مقتل 3 أشخاص

في يوليو 2015، نشبت خصومة ثأرية جديدة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، بسبب خلاف ومشادة كلامية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، راح ضحيتها 3 أشخاص من العائلتين.

طفلة تقتل شقيقها بسبب "ريموت"

في مدينة نصر غادرت سيدة المنزل ونزلت لشراء بعض مستلزمات البيت، تاركة ابنتها التي تبلغ 13 عامًا مع أخيها الأصغر صاحب الـ 8 سنوات، وعقب عودة الأم إلى الشقة وجدت الابن جثة هامدة، ثم تبين أن الطفلة اعتدت بالضرب على شقيقها "بمفك" بسبب تشاجرهما على "ريموت التليفزيون"، فأصيب بنزيف ولفظ أنفاسه الأخيرة.

حرب بين عائلتين بسبب "حمار"

في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، عقدت جلسة صلح لم تُسمَ بشكل مباشر باسم "الحمار"، لكن الجميع يعلم أن سبب الصلح أو الواقعة خلاف بسبب قيام حمار أحد المزارعين بالدخول لأرض مزارع آخر، ونشبت مشادات تطورت إلى استخدام السلاح الآلي، والذي تسبب بدوره في وقوع ضحايا ومصابين من الطرفين.

شاب يقتل صديقه بسبب إصراره على الاستحمام قبله

فى نهاية ديسمبر من عام 2016، قُتل عامل يُدعى "منتصر" على يد صديقه فى السكن المدعو "أحمد" عامل، بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة مشاجرة عنيفة نشبت بينهم على أثر رغبة المتهم فى الاستحمام قبل المجنى عليه، ما دفعه لتسديد طعنه نافذة لصدر صديقه فآرده قتيلًا.

خلاف على "صباع حشيش".. والنتيجة جثتين

في يوم 22 أبريل 2016، شهدت قرية الدير الغربي التي تتصف بالهدوء، جريمة قتل لشخصين من الطرفين وإصابة 8 آخرين واقتحام منازل عائلة أخرى بسبب "صباع حشيش" تطورت إلى خصومة ثأرية لم يتم الصلح فيها.

مزارع يلقى مصرعه بسبب "ماكينة ري"

في 7 مايو 2013 أمطر شقيقان مزارعًا بالرصاص في أثناء خروجه من منزله، نتيجة خصومة ثأرية بينهما راح ضحيتها شقيقهما قبل الواقعة بـ4 أشهر، تبين فيما بعد أن سببها كان خلافا على " ماكينة ري".

"عود قصب" يتسبب في مقتل جزار

هذه الواقعة كان بطلها "عود قصب"، حيث أطلق شخص وابنه في 12 فبراير 2015، أعيرة نارية على جزار مقيم بمركز قوص، لقيامه بأخذ "عود قصب" من الأرض الخاصة بهم، ما أدى إلى وفاته فور وصوله لمستشفى قوص المركزي متأثرًا بإصابته، ونتج عنها خصومة ثأرية بين عائلتي الجاني والمجني عليه.