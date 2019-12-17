تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع تأجير العقارات للبنوك، مؤكدة على أن تأجير العقارات جائزٌ شرعًا وليس حراما.

وكتبت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، "يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل، لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا".

وشرحت الإفتاء: "وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر كشأن عقود المخاطرات والمراهنات أو الضرر كشأن الإغراق في الديون، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾".