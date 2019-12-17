توفي والد الفنانة سهر الصايغ صباح اليوم، حسب ما أعلنت الأخيرة عبر صفحتها على فيس بوك.

وكتبت سهر الصايغ: "توفي إلى رحمة الله الواسعة والدي الدكتور محمد الصايغ".