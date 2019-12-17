على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعداد للمعسكر الرابع لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، بمشاركة نظرائهم من دولتي اليونان وقبرص، في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليوناني والقبرصي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الإسكندرية في أبريل 2018.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنّ المعسكرات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج"، والمخصصة للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، تأتي لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، مشيرة إلى أنّ النسخة الرابعة التي ستعقد في يوليو 2020، ستكون تحت عنوان: "حنعيشها مصري.. و حنِحيي جذورنا"، ويشارك به أبناؤنا بالخارج برفقة نظرائهم اليونانيين والقبارصة، ضمن مبادرة "إحياء الجذور" المصرية اليونانية القبرصية، التي يجب نقل ثمارها في صورة تآخ وتعاون يجمع أبناء الثلاث دول، مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلاد الثلاثة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تواجد الأطفال المصريين المقيمين بدول مختلفة، بما يضمن تبادل الخبرات والثقافات، وكذا الأطفال من اليونان وقبرص، فهي بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من مدينة السلام شرم الشيخ، ورسالة بأنّ مصر دولة حاضنة للثقافات، إلى جانب التأكيد على الهوية المصرية في كل دولة وإحياء الجذور مرة أخرى.

وأضافت الوزيرة أنّ هذه المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ تهدف في المقام الأول إلى الترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي قد يتم تداولها.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى تنظيم 3 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والمؤسسة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية، لافتة إلى أنّ الوزارة تستهدف هذا العام زيادة عدد المشاركين إلى 200 مشارك، وستكون أعمار المشاركين من 10 سنوات إلى 16 سنوات.

وكانت وزيرة الهجرة التقت ماجد فوزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة "ويل سبرنج" - مصر، لبحث التحضيرات للنسخة الرابعة من معسكرات أبناء الجيل الرابع والخامس، والذي بدوره أكد أنّ هذه النسخة تستهدف الوصول إلى 200 ملتحق بالبرنامج، وأنّ هذا المعسكر يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة عن كل عام، ونظرًا لتواجد الأطفال اليونانيين والقبارصة أيضًا فإنّه فسيتم تنظيم فعاليات وزيارات لأماكن تخص الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تقيم في مصر، علاوة على زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

كما أضاف فوزي أنّ حضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم يضفي طابعًا خاصًا على المعسكرات؛ إذ تشارك الأطفال تحية العلم وترديد النشيد الوطني، ما يبهج الأطفال لعدم توافر الفرصة للقيام بذلك في الخارج.