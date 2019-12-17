افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم، ملتقى التوظيف الأول للشباب بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، الذي ينظم لأول مرة بمحافظة الإسماعيلية، بالسلام الجمهوري، بحضور اللواء شيرين فهمي محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وعدد كبير من قيادات وأجهزة محافظة الإسماعيلية.

يأتي الملتقى في إطار زيارة الوزير للمحافظة وجولاته الميدانية للمحافظات، لفتح الآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعفان إنّ المشروعات تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير اقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج، مؤكدًا أنّ الوزارة لا تدخرُ جهدًا في تذليل الصعوبات التي تواجه الشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة في مصرنا الحبيبة الغالية.

واستعرض الحضور فيلما تسجليا عن جامعة قناة السويس ونشأتها، وكلياتها المختلفة وأقسامها، والتطوير الذي شهدته مؤخرا وأهم الأنشطة الجامعية.