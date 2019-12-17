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الزراعة: تحصين 9.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور في 2019

الزراعة: تحصين 9.6 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور في 2019

عطّل الدستور لمواصلة رئاسة باكستان.. تفاصيل الحكم بإعدام برويز مشرف

عطّل الدستور لمواصلة رئاسة باكستان.. تفاصيل الحكم بإعدام برويز مشرف

حصاد "التعليم العالي" عام ٢٠١٩ فى مجال إتاحة خدمات التعليم 

حصاد "التعليم العالي" عام ٢٠١٩ فى مجال إتاحة خدمات التعليم 

22 ديسمبر.. السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب

22 ديسمبر.. السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب

عاجل.. مصرع ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بسوهاج

عاجل.. مصرع ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بسوهاج

أمراض مرتبطة بـ"الكرش".. بعضها يسبب الوفاة

أمراض مرتبطة بـ"الكرش".. بعضها يسبب الوفاة

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تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

"سورية" تواجه آثار الحرب بـ"حصة الرسم": نساعد الأطفال على تنشيط خيالهم.. والنتائج مبهرة

"سورية" تواجه آثار الحرب بـ"حصة الرسم": نساعد الأطفال على تنشيط خيالهم.. والنتائج مبهرة

جلال الدين الرومي.. 746 عاما على وفاة الفقيه الشاعر صاحب "المولوية"

جلال الدين الرومي.. 746 عاما على وفاة الفقيه الشاعر صاحب "المولوية"

طبيب الغلابة: كشفي كان بـ10 قروش.. ومكسبي هو تربية ولادي ودعوة المرضى

طبيب الغلابة: كشفي كان بـ10 قروش.. ومكسبي هو تربية ولادي ودعوة المرضى

27 هدفا في مباراة وجزمة بـ78 جنيها.. كيف دعمت والدة حسين الشحات ابنها؟

27 هدفا في مباراة وجزمة بـ78 جنيها.. كيف دعمت والدة حسين الشحات ابنها؟

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