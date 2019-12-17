عاجل.. مصرع ربة منزل ونجلها في حادث تصادم بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنها مصرعهما، كما أصيب نجلها الثاني بنزيف في المخ، أثر تصادم بين "توك توك" وسيارة ربع نقل على طريق "جرجا – البلينا" الزراعي بسوهاج، جرى نقل الجثتين والمصاب لمستشفى جرجا العام، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بحدوث تصادم على الطريق الزراعي دائرة المركز، وانتقل لمكان الواقعة، الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث المركز، وسيارت الإسعاف، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين مركبة "توك توك" وسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع "رباب.م.خ" 35 عاما ربة منزل تقيم دائرة مركز البلينا وابنها "البدري.ش.س" 5 سنوات، وإصابة ابنها "قاعود.ش.س" 5 سنوات مصابا نزيف بالمخ.

وجرى نقل الجثتين والمصاب لمستشفى جرجا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفية وابنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.