أنهت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، استعداداتها النهائية لاستقبال أول دفعة من الـ1300 عربة قطار جديدة، بتكلفة إجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو، وتعتبر أضخم صفقة عربات في تاريخ الهيئة، إذ يتم استقبال نحو 50 عربة جديدة كدفعة أولى فى يناير المقبل، على أن يتم استقبال باقي الدفعات بعد إجراء التجارب على نموذج عربتين على قضبان السكك الحديدية المصرية.

مصدر لـ"الوطن": مليار و16 مليون و50 ألف يورو تكلفة صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن أنّ الفترة الماضية شهدت تصنيع 50 عربة قطار جديدة بشركة ترانسماش الروسية والمصنعة للعربات، وسيتم توريدهم إلى مصر خلال يناير المقبل كدفعة أولى، مشيرا إلى أنّه سيتم تشغيل العربات الجديدة عقب الحصول على شهادة السلامة الأوروبية، بعد انتهاء اختبار العربة النموذج التي تم إرسالها للمجر للاختبار على السكة.

تخصيص 500 عربة مكيفة لركاب الدرجة الثالثة

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ العربات الجديدة ملفوفا عليها العلم المصري، وسيتم استقبال باقي العربات الجديدة المكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو بالكامل خلال 40 شهرا، إذ تشمل الصفقة 300 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفية مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة لركاب الدرجة الثالثة، و500 عربة مميزة عادية.

تحديث 379 مزلقانا وتحويلها للعمل إلكترونيا.. ورفع كفاءة 166 محطة سكة حديد

ولفت إلى أنّ الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 400 عربة درجة ثالثة للركاب مع مصنع سيماف، بهدف تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بالكامل.

وأضاف المصدر أنّه تم الانتهاء من العديد من مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد، وبينها تحديث كهربة الإشارات على بعض الخطوط، وتحديث نظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي، كما تم تحديث نحو 379 مزلقانا وتحويلهم للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة 166 محطة سكة حديد، وإدخال 10 جرارات جديدة الخدمة خلال الأيام الحالية، لافتا إلى أنّ وزير النقل شدد على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين خلال يونيو 2020.