قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنّ هناك اتجاها لتطوير النقل العام بالتعاقد على 121 أتوبيس غاز طبيعي، تم الدفع بأول دفعتين منها، آخرها 20 أتوبيس غاز، وفي الفترة المقبلة سيتم تحويل أتوبيسات الهيئة من السولار إلى الغاز.

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أنّه في أول يناير سيتم تحويل أتوبيس من سولار إلى غاز، وأجرت الهيئة في 2019 عمرة لـ500 محرك، نظرا لأن الأتوبيسات تعمل 14 ساعة أشغال شاقة، من الصباح حتى العاشرة والنصف مساء، يعقبها إجراءات في الصيانة.

ولفت إلى وجود 1000 أتوبيس تعمل بنظام التتبع الآلي، وفيما يتعلق بالترشيد قال رزق: "لو قارنّا أتوبيس سولار بأتوبيس الغاز في 100 ألف جنيه سنويا هيوفرها أتوبيس الغاز".