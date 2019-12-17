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محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص وتحليل مياه الشرب بقرية "بصرة"

محافظ أسيوط يشكل لجنة لفحص وتحليل مياه الشرب بقرية "بصرة"

الداخلية: تحرير طفل الفيوم وإعادته لأسرته.. وضبط خاطفيه

الداخلية: تحرير طفل الفيوم وإعادته لأسرته.. وضبط خاطفيه

التعليم تقرر ضم قطعة أرض مؤجرة إلى مدرسة في الشرقية

التعليم تقرر ضم قطعة أرض مؤجرة إلى مدرسة في الشرقية

فيديو.. الصحة: الطبيب الممارس العام يجب أن يحصل على زمالة

فيديو.. الصحة: الطبيب الممارس العام يجب أن يحصل على زمالة

بعد شكوى مواطن.. محافظ الدقهلية يوجه بتحديد المخطط التفصيلي لكافة المناطق

بعد شكوى مواطن.. محافظ الدقهلية يوجه بتحديد المخطط التفصيلي لكافة المناطق

صور.. الأمن يداهم مطبعة بكرداسة ويضبط 800 ألف كتاب غير مرخص

صور.. الأمن يداهم مطبعة بكرداسة ويضبط 800 ألف كتاب غير مرخص

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