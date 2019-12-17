أعلن الفنان تامر عبدالمنعم تغيير مكان عزاء المخرج ياسر زايد، والذي وافته المنية أمس الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك عن عمر ناهز 48 عاما داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

وقال "عبدالمنعم"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تصحيح.. عزاء الراحل ياسر زايد غدًا الأربعاء 18 ديسمبر بمسجد الشرطة بصلاح سالم".

وكانت أسرة الفقيد، أعلنت استقبالها العزاء في المخرج الراحل، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، وذلك قبل أن يجرى تغيير المكان ليكون في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

ويعرض لـ"زايد" حاليا مسلسل "الضاهر" عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف، وهو من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

يُذكر أنَّ الراحل هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.