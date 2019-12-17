نشرت القناة الخاصة بالنجم تامر حسني عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" كليب جديد بعنوان "التسامح".

وظهر تامر حسني خلال الفيديو، خلال إحيائه لعدد من الحفلات الغنائية، والتي كان آخرها حفله في أبو ظبي، منذ أيام، أثناء الاحتفالات بعام التسامح واليوم الوطني في دولة الإمارات.

وكان الفنان تامر حسني، كشف مؤخرًا كواليس تسجيله بموسوعة "جينيس" كأكثر فنان ملهم في العالم، قائلا إنه تلقى دعوة لإقامة معرض للملابس التي ارتداها في أفلامه المشهورة وملابسه الشخصية، على أن تذهب ربع قيمة إيرادات المزاد لمصلحة الأطفال العرب المشردين في جميع أنحاء العالم.