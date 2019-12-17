موعد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الحالي، في المباراة الخامسة في إطار مباريات نصف النهائي، التي يتأهل الفائز منها إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الهلال وفلامنجو في تمام الساعة 7:30 مساءً على استاد خليفة الدولي، ويمكنك مشاهدة المباراة على قنوات beIN Sports HD وbeIN Sports HD 1 بتعليق محمد الشوالي، وAlkass Three HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass Six HD بتعليق سمير اليعقوبي.

وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي، بعد فوزه على الترجي في ربع النهائي بهدف مقابل لا شيء، ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة نادي الهلال وفلامنجو مع المتأهل من موقعة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.