أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية بالتعليم العام والفني والمهني، والتي ستنطلق في 2 يناير 2020.

وقال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جري عقد اجتماعا موسعا بديوان المديرية بحضور جميع القيادات التعليمية، لبحث آخر المستجدات حول الاستعدادات لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي ورقية لكل الفئات، وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدًا على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما جرى إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.

وأضاف "مرغني" أنه بالنسبة للاختبارات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي تعقد بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية، ويتم التواصل مع جميع الطلاب للتأكد من جاهزية "التابلت" الخاص بكل طالب، كما أن امتحانات طلاب الدمج من الصفين الأول والثاني الثانوي ورقية طبقا لنظام الامتحانات الخاص بهم.

ووجّه ميرغني خلال الاجتماع، أنه لا بد لواضع الأسئلة الخاصة بالورقة الامتحانية أن يراعى مستوى الطالب وأن تكون الامتحانات شاملة لكل أجزاء المنهج بدون أي تعقيد أو غموض، والذى من شأنه التأثير على أداء الطلاب للامتحان، كما وجه بضرورة إخطار الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو كاميرات التصوير داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقًا لقانون مكافحة الغش ومراعاة الزمن المخصص للإجابة وضرورة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الامتحانات وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه البعض، مؤكدًا أن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح وفقا لمنظومة التعليم الجديدة والتي هدفها الأساسي الابتعاد عن الحفظ والتلقين والتحول للفهم والتحليل والإبداع والابتكار ومنها نرتقي ونطور من الأداء بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أنه وجه بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وكذا غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية من الإدارات الخمس، وذلك لمتابعة أعمال سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سواء ورقية أو إلكترونية، وضرورة التواصل الدائم مع روؤساء اللجان "مديروا المدارس" بتحرير تقرير يومي مفصل عن سير الامتحانات، مؤكدا على التنسيق الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس الثانوية أثناء فترات الامتحان، وكذلك الشركة القابضة للكهرباء للحفاظ على انتظام التيار أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق كل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.