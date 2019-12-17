قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كان لها نقاش "قاسٍ" جدًا في ألمانيا، بشأن عدم ترك دول الساحل والصحراء تقاتل بمفردها، معللًا ذلك بأنها ليست قادرة على الاستمرار في هذه الحرب.

وعقب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، قائلًا: "وربنا يوفقنا فيما نسعى له".

وأضاف السيسي خلال حديثه أثناء لقائه بشباب العالم، عقب ماراثون السلام بشرم الشيخ، "هناك ارتباط كبير بين الاستقرار والنزاع والتنمية والصراع، كلما كانت هناك تنمية أكثر، كلما قلت فرص الصراع، والعكس صحيح".

واستكمل السيسي: "حل النزاعات مش عمل عسكري تنهيه، ابني قدرة تنمية في أفريقيا، تجد استقرار بشكل كامل، أتمنى تنتهي النزاعات خلال الأعوام المقبلة".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشّن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، إذ شهد العام الحالي للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.