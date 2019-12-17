وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لشابة تشيكية، تعيش بالعراق، تحدثت عن الأوضاع الأمنية بالبلد العربي، وطلبت منه إبداء رأيه في الأوضاع.

وقال السيسي: "ما أتصورش سنك يجيب العراق سنة 89 و90، أنا فاكر العراق كويس، لأني سني يسمح، العراق كانت دولة مستقرة وقوية ومتطورة ومتقدمة، واقتصادها قوي، قياسا بواقعنا العربي، ولكن المسؤول عن الدولة إذا أخطأ، ممكن خطأه يدفع تمنه الوطن كله، ولو أصاب الوطن بيستفيد".

وأضاف السيسي خلال حديثه أثناء لقائه بالمشاركين في منتدى شباب العالم، عقب ماراثون السلام بشرم الشيخ، "فيه خطأ حصل من القيادة عام 90، ترتب عليه تداعيات، وأي دولة تتداعى مسلسل التراجع لقدراتها يصعب إيقافه إلا بظروف خاصة جدا".

وتابع: "حتى 2003 كان ممكن العراق يصوب الخطأ، ويستعيد نفسه في سنوات قليلة، وحصل تدخل في 2003، أدى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش، والمؤسسات الأمنية، والإسقاط والهد والبناء مرة أخرى ده صعب، وبيآخد سنين طويلة جدا، والانسجام اللي متماسك حتى لو مش مرضي عنه كان موجود".

وتابع السيسي: "مادام أنت عايشة هناك، يبقى أكيد شوفت حجم التخريب والتدمير نتيجة هذا الأمر، وإعادة بناءه يحتاج مليارات من الدولارات".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشّن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، إذ شهد العام الحالي للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.