أجرى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، حركة تنقلات داخلية، شملت عدد من رؤساء ومفتشي المباحث، بمديرية أمن الجيزة.

وشملت الحركة كل من:

العقيد أيمن الشرقاوى مفتش الأهرام، والعقيد محمد عبدالشكور مفتش الجنوب، ونقل الرائد أحمد يسري من أطفيح إلى رئيس مباحث مركز الصف، والرائد أحمد عكاشه من البدرشين إلى رئيس مباحث مركز أطفيح، والرائد محمد طلبية رئيسا لمباحث مركز البدرشين، والرائد عمرو فاروق من معاون العجوزة إلى رئيس مباحث الجيزة، ومحمد مجدى من معاون الدقي إلى رئيس مباحث أوسيم.

كما شملت الرائد طارق مدحت رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، والرائد مؤمن فرج من معاون إمبابة إلى رئيس مباحث مركز العياط، والرائد أحمد ممدوح رئيس قسم ثان الشيخ زايد، والرائد إكرامى البطران من رئيس مباحث أبو النمرس إلى رئيس مباحث الحوامدية، والرائد محمد داود من ثان أكتوبر إلى أبو النمرس، والرائد إسلام سمير رئيسا لمباحث قسم ثان أكتوبر.