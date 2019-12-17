وجهت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، في ختام كلمتها، بفعاليات الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم، رسالة إلى العالم أجمع.

وقالت "راغب": "نرجو أن يكون منتدى شباب العالم، رسالة حب وسلام لكل الإنسانية، وأن يكون المشاركين دائما سفراء حب حول العالم".

وتابعت: "تحية من القلب لكل من تمكنوا من الحضور، ولكل من حاولوا ولم تحالفهم الفرصة، متمنين لهم التوفيق بالعام المقبل، نراكم على خير في منتدى شباب العالم 2020".

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.