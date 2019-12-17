قالت شريا ناياك، من كندا، خلال جلسة التوصيات بمنتدى شباب العالم، إنها سعيدة بقطع تلك المسافة الكبرى، حتى تقضى هذا الوقت الرائع في مدينة السلام بشرم الشيخ.

وأضافت "ناياك"، خلال إحدى جلسات منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، أنها تشرفت بتواجدها بجوار الجمع الرائع من صانعي التغيير، والمؤثرين في القرارات على مستوى العالم، وشكرت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيمة تلك المنصة العالمية للتغيير: "أنت منارة للتغير وللتشجيع وتحفيز الأجيال الشابة".

وأكدت أن منتدى شباب العالم، هو شهادة حية على المستقبل، رائعة ومزهرة لمستقبل مصر، وهي تجسيدا لأرض الحضارة والإبداع والتنمية، مشيرا إلى أنها شاهدت الكثير من الأحداث، خلال الأيام الماضية، من خلال 20 جلسة رائعة، غطت العديد من الشؤون المختلفة، مثل: "الأمن والسلم الدوليين، التحول الرقمي، الهجرة، الهوية، الثقافة".

وتابعت: "الحديث عن الأمن الغذائي والطاقة والتعاون الاقتصادي والسياسي، حول مستوى العالم، وحقوق الإنسان والديمقراطية، كانوا أبرز الموضوعات، التي تباحث المنتدى حولها، والإبداعات والفعاليات، التي قام بها الشباب في مختبرات الشباب، ألهمتنا جميعا للعمل سويا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقالت: "في جلسات التحول الرقمي، علمنا أن الإبداع سيأتي من أشخاص مثلكم ومثلي، والآن وبضغطة زر، يمكننا أن نتواصل ونتشارك الأفكار على مستوى العالم، والتي تساعدنا على تحقيق الإنجازات، وبالحديث عن البلوك تشين، نتحدث عن تحسين أكثر من 2 مليار شخص في كل أرجاء العالم، وعملنا بنماذج المحاكاة على تعزيز التعاون في المتوسط، وناقشنا في التقاطعات بين الحضارات القديمة والتاريخ الحديث، وسويا تعلمنا أن أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الإنسانية، وتحسين النظم التعليمية وتمكين النساء".

وفندت: "كي نتقدم سويا، كمجتمعات يجب علينا أن نتحقق من تمكين المرأة، والفتيات، من أجل أن نحصل على مستقبل أفضل سويا، وفي المختبرات تحدثنا عن الإبداع والذهنية، المحتضنه لها، وكيف لذلك أن يؤثر على كافة أرجاء العالم، من خلال 36 شركة ناشئة في كل أرجاء العالم.. هذا دورنا نحن الشباب سويا، من أجل التغيير ومشاركه الآمال، والأفكار والطموحات والأحلام هنا في مصر، حيث تلتقي الحضارات لبناء غد أفضل".

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.