قالت الإعلامية خلود زهران، إن منتدى شباب العالم هو ملتقى للثقافات والحضارات المختلفة، مضيفة خلال تقديم الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة: "اجتمعنا هنا على مدار الأيام الماضية في رحلة جلسنا فيها جنبا إلى جنب، شبابا وقيادات أصحاب فكر ورؤى من مختلف الجنسيات".

وتابعت: "تشاركنا جميعا قيم المحبة والسلام بحثا عن كنز إنسانيتنا، أتى هنا شباب العالم محملين بالخير والمحبة من أجل مستقبل أكثر سلاما وإبداعا مليء بالفرص، وتتحول فيه الأحلام إلى واقع ملموس".

وأوضحت "زهران" أنه ليس هناك أفضل من منتدى شباب العالم منصة لتتلاقى الأفكار والآراء وتبادل وجهات النظر والخبرات، وتحاورنا وتناقشنا فاكتشفنا أن اختلافنا قوة وليس ضعفا، وكان التحدي والإرادة عنوانا لنماذج ملهمة تعايشنا معها وتأثرنا بها.

وأكدت الإعلامية أن المجد كل المجد لكل من يخوض غمار التحدي بإرادة لا تقهر وعزيمة لا تلين فكان نجاحهم تحديا للتحدي ومصدر إلهام لكل من يسعى لإثبات ذاته.

واختتمت: "اجتمعنا هنا في وقت يشهد فيه العالم الحاجة الملحة لمكتسبات هذا الجمع الذي تصدر فيه المشهد الإنساني وتوحدت الأعراق والثقافات وبرزت قيمة حضارية على الأرض المباركة أرض سيناء الغالية، وتجلت عليها روح التعايش والتسمح والسلام والشعوب والمجتمعات فذهبت كل الاختلافات، كل الفخر والاعتزاز للشباب الذين أدركوا أن بلوغ الأحلام يتطلب الكثير من التحديات، وكان التحدي الأكبر هو الخوف من فقدان الشغف والهدف".

وتنتهي اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.