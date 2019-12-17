قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، نوقش خلالها ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية ودولية، وتباحثنا فيما وصل إليه العلم في الثورة الصناعية والتكنولوجية وعرضنا تجاربنا فيما يخص الأمن الغذائي وتمكين الشباب والمرأة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ختام المنتدى: "كما استعرضنا دور الفن والسينما كلغة مشتركة تجمع الشعوب وتؤلف بينهم".

وأكد أنه وجد سعادة بالغة خلال استماعه لنقاشات الحضور، "استمتعت خلال نقاشات أبنائي وبناتي من شباب العالم، تعلمت منهم وتأثرت بهم، دائما ما يثيرون إعجابي بهذا المستوى الراقي والرفيع، من القدرة على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم وقدرتهم على استغلال جميع الإمكانيات لتحقيق أحلامهم".

وأوضح: "تلك النقاشات المثمرة التي استمرت على مدار الأيام الماضية، كانت بمثابة الدافع نحو اتخاذ عدد من القرارات بتحويل تلك النقاشات لواقع ملموس يحقق آمال الشباب وأطروحاتهم، ويعبر عن انحياز الدولة المصرية لما يقرره الشباب".