أتاحت منصة منتدى شباب العالم، الفرصة للعديد من النماذج البارزة، للظهور وتبادل الرؤى والأفكار مع غيرهم، من بينهم الشابة الأردنية آيات خليل، التي تحدثت منذ قليل، بالجلسة الختامية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وعدد من قادة وزعماء الدول المختلفة.

روت الشابة الأردنية آيات، تجربتها ببلادها، حتى جرى اختيارها ضمن 30 شابة مؤثرة وسفيرة للأمم المتحدة للشباب، رغم صغر سنها، وطالبت الرئيس السيسي بإطلاق أول منتدى نسائي، لتمكين ودعم النساء.

وقالت إن ذلك يعتبر حلمها، حيث تمنت أن ينطلق من مصر، ويكون بداية دعم للمرأة من قلب العالم، وأم الدنيا، قائلة: "أقف أمامكم بعد عدة تحديات وبعد يأس شديد وفشل فى التغيير، فوالدي تربى فى مخيم للاجئين فى الأردن، لم يستطيع إكمال دراساته العليا، وكان ينظر إلي وكأنه يرى المستقبل من خلالى، لذلك زرع داخلى حب العلم والتميز، لأصبح سفيرة للشباب فى هيئة الأمم المتحدة، وأصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة فى العلوم والهندسة".

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عنها، وفقا لصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

-تبلغ من العمر 24 عاما.

-أختيرت من الأمم المتحدة لانجازاتها العلمية على مستوى العالم، في سبتمبر 2017.

-متطوعة في هيئة "يونسيف".

-تعمل كقاضية في وكالة "ناسا".

-عضو لجنة النشرة الإخبارية لمعهد IEEE-WIE ومراسل المنطقة 8 (أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط) في IEEE.

-مطور برامج في مركز مايكروسوفت للابتكار.

-مطور برامج في مايكروسوفت.

-عشقت عالم الروبوت منذ نعومة أظافرها.

-في المرحلة الإعدادية فازت بجائزة البرمجة في مسابقة المركز الوطني لتعليم الروبوتات في الأردن.

-التحقت بكلية الهندسة التكنولوجية في الجامعة الهاشمية، ودرست هندسة الحاسوب.

-تعد أصغر المهندسين المشاركين في IEEE العالمي.

-هي أول فتاة عربية تُشارك في مسابقة ناسا الدولية الخاصة بالأفكار المبتكرة بمجال اكتشاف الفضاء.

-حصدت المركز الرابع عالميا بمسابقة البرمجة التي أجرتها شركة "مايكروسوفت" العالمية.

-اختارتها الحكومة الفرنسية كواحدة من الشباب المؤثرين في العالم.

-مثَّلت الشباب الأردني في كثير من المحافل الدولية.