وضعت سيدة من ديروط 5 توائم، ولد وأربعة بنات، جميعهم في حالة صحية جيدة.

وقال الدكتور وليد عبدالبديع حسانين، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى ديروط العام، الذي أجرى عملية الولادة، إن السيدة تبلغ من العمر 23 عامًا، مقيمة بإحدى قرى المركز، موضحا أنها وصلت المركز، وتظهر عليها أعراض الولادة، وكانت بمنتصف شهرها الثامن من الحمل، فجرى على الفور إجراء جراحة قيصرية لها، لافتا إلى أن فريق العمل الذي شارك في إجراء جراحة الولادة ضم كل من الدكتور ياسر محمد عبدالمالك، أخصائي التخدير بمستشفى ديروط، والدكتور محمد الشيخ، أخصائي الأطفال.

وأوضح الدكتور وليد، أن هذا هو الحمل الثاني للسيدة، وكانت ترغب في الإنجاب مرة أخرى، وتناولت بعض الأدوية التي تساعد في تنشيط التبويض، مشيرا إلى أن جميعهم بحالة جيدة ولا يحتاجون إلى وضعهم في حضانة، مشيرًا إلى أن التوائم الخمسة حجمهم يتراوح من كيلو و800 جرام إلى 2 كيلو جرام.